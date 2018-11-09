Suudi Arabistan'da mali suçlar için af ilan edildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 2015 yılında tahta gelmesinden bu yana ilk kez ülke gezisine çıktı.

Kral Selman’ın dünyada büyük yankı uyandıran Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası böyle bir adım atması üzerindeki uluslararası baskıyı hafifletme adımı olarak yorumlandı.

Gezisine, ülkenin muhafazakâr yerleşim bölgelerinden El-Kasım ile başlayan Suudi Kral, mali suçlardan ötürü hapis yatan mahkûmları affettiğini duyurdu.

Suudi devlet haber ajansı, hükümetin her bir mahkûm için 1 milyon riyale (237 bin dolar) kadar olan borçlarını ödeyeceğini açıklamıştı. Kral Selman ayrıca, El-Kasım bölgesindeki projeler için 4.2 milyar dolar kaynak ayrıldığını açıkladı.

Milyon dolarlar ayrılan 600’e yakın projenin arasında, sağlık servisleri, yollar, okullar ve diğer altyapı hizmetleri bulunuyor.