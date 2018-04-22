Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı'na yaklaşan drone paniğe neden oldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kraliyet Sarayı çevresinde silah ve patlama seslerinin geldiği belirtildi. Reuters'e konuşan üst düzey bir Suudi Arabistan yetkilisi "Güvenlik güçleri kraliyet sarayının bulunduğu bölgede küçük oyuncak bir drone'u düşürdü" açıklamasında bulundu.

Suudi yetkili, Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un olay sırasında sarayda olmadığını söyledi. Yetkili, "Kral, Diriya'daki çiftliğindeydi" dedi. Diriya da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir bölge.



Riyad polisi, güvenlik güçlerinin tespit ettikleri bir drone'a müdahale ederek düşürdüklerini duyurdu.



Yetkililer, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in, olay gerçekleştiği sırada Saray'da olmadığını açıkladı. Suudi Devlet Ajansı da, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtiyor.

Sosyal medyada Riyad'da çekildiği iddiasıyla paylaşılan bir video şöyle: