Suudi Arabistan'da köpek güzellik yarışması düzenlemek isteyenlere gözaltı

Suudi Arabistan'da köpek güzellik yarışması düzenlemeye çalışan iki erkek gözaltına alındı.

The Times gazetesinin haberine göre iki Suudi, 'En Güzel Köpek' yarışması ilanını sosyal medyada paylaşıp ilk üçe giren köpeklere büyük ödüller verileceğini duyurdu.

Güzellik yarışması Ramazan Bayramı günü Cidde'de düzenlenecekti. Fakat Sabq gazetesinin haberine göre 'köpek gösterisi' yapmakla suçlanan iki kişi gözaltına alındı.

Belediye, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Cidde Belediyesi, böyle bir etkinliğin düzenlenmesine izin vermeyecek. Organizatörlere karşı yasal prosedür başlatılacak ve ceza verilecek" dedi.

Times gazetesi Suudi Arabistan daha önce en güzel tavuk, keçi, deve ve en güzel şahin yarışmaları düzenlediğini hatırlattı.

Üç yıl önce düzenlenen bir etkinlikte de bir av kuşu yaklaşık 2 bin dolara satıldı.

'Yürüyüşe çıkarmak yasak'

Times, Suudi Arabistan'da "İslam geleneklerinden dolayı köpeklerin 'pis hayvanlar' olarak görüldüğünü" ve köpeklerle temas edilmemesi için de uyarılar yapıldığını yazdı:

"Suudi Krallığı 2008'de kedi ve köpeklerin evcil hayvan olarak satışını veya yürüyüşe çıkarılmasını, cinsiyetler arası flörtü teşvik ettiği için yasakladı."

"O dönem Suudi Ahlak Komisyonu (Fazileti Yüceltme ve Günahı Önleme Komisyonu) yasağın 'erkeklerin kedi ve köpekleri kadınlara asılmak için kullandıkları ve ailelere musallat oldukları' gerekçesiyle getirildiğini söyledi."

"Bu ay, Mekke'de 50 erkek dini talimlere ters görülen 'tuhaf' saç kesimlerinden veya yırtık kot pantolonlarından veya spor salonu şortlarından dolayı alışveriş merkezlerinde gözaltına alındı."