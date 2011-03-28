Suudi Arabistan'da kadınlar yine oy kullanamayacak

T24- Suudi Arabistan'da 23 Nisan'da yapılacak belediye seçimlerinde kadınlar yine oy veremeyecek.

Seçim Komisyonu Başkanı Abdurrahman El Dahmaç, düzenlediği basın toplantısında, ''Belediye seçimlerine kadınların katılımına henüz hazır değiliz'' ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı, bu konuyu inceleyen bir komite kurulduğunu da belirtti ve ''4 yıl sonra yapılacak bir sonraki seçimlere kadınların katılacağına söz veriyoruz'' dedi.

Suudi Arabistan'da 2 yıllık ertelemenin ardından belediye seçimlerinin 23 Nisanda yapılmasına karar verilmişti.

