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Dünya

Suudi Arabistan'da kadınlar yine oy kullanamayacak

Arabistan'da 23 Nisan'da yapılacak belediye seçimlerinde kadınlar yine oy veremeyecek.

28 Mart 2011 02:00

T24- Suudi Arabistan'da 23 Nisan'da yapılacak belediye seçimlerinde kadınlar yine oy veremeyecek.

Seçim Komisyonu Başkanı Abdurrahman El Dahmaç, düzenlediği basın toplantısında, ''Belediye seçimlerine kadınların katılımına henüz hazır değiliz'' ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı, bu konuyu inceleyen bir komite kurulduğunu da belirtti ve ''4 yıl sonra yapılacak bir sonraki seçimlere kadınların katılacağına söz veriyoruz'' dedi.

Suudi Arabistan'da 2 yıllık ertelemenin ardından belediye seçimlerinin 23 Nisanda yapılmasına karar verilmişti.

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