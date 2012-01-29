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Dünya

Suudi Arabistan'da kadınlar stadyumlarda maç izleyebilecek CİDDE (A.A)

29 Ocak 2012 17:35

-Suudi Arabistan'da kadınlar stadyumlarda maç izleyebilecek CİDDE (A.A) - 29.01.2012 - Suudi Arabistan'da kadınların çalışmalarına yönelik Kral Abdullah'ın aldığı karar ülke genelinde ses getirirken, şimdi de stadyumlarda aileler ve bayanlar için özel yerler düzenlenecek. Arapça Şarq gazetesinin haberine göre Cidde-Medine arasında inşa edilmekte olan Kral Abdullah Spor Şehrindeki stadyumda kadınlara ve ailelere ayrı özel yer ayrılacak. Gazetenin ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, en az yüzde 15 oranında kadınlara ve ailelere yer ayrılacak ve maç izleyebilecekler. 2014 yılında tamamlanması planlanan Kral Abdullah Spor şehrindeki stadyumda bayan gazeteciler ve bayan fotoğrafçıların yanısıra aileler için tüm uluslararası spor müsabakalarını izleyebilecek ortam bulunacak. 60 bin kişilik stadyumda 10 bin kişilik kapalı yerler bulunuyor. Bu kapalı yerlerde bayanlara ve ailelere yer ayrılacak. Gazete, Futbol Federasyonunun geçtiğimiz yıl Riyad yönetimine bayanlara stadyumların açılması ile ilgili öneride bulunduklarını da hatırlatıyor.  Suudi Arabistan'da sadece Riyad, Cidde ve Dammam kentlerinde kadınların büyük stadyumlarda maç izlemelerine imkan tanınıyordu. Ülkede ilk kez tam anlamı ile bayanların maç izlemesinin önündeki tüm engeller kaldırılmış olacak.

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