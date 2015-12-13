Suudi Arabistan’da kadınlar katıldıkları ilk seçimde üç temsilci çıkardı

Suudi Arabistan’da kadınların da seçme ve seçilme hakkını kullandığı ilk seçimler sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cidde kentinde iki, Mekke’de de bir kadının belediye meclis üyesi olarak seçildiği bildirildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre kadınların otomobil kullanmasının bile yasak olduğu Suudi Arabistan’da kadınların oy kullanmasını devrim olarak görenlerin yanısıra bu durumu göstermelik olmakla suçlayanlar da var.

Monarşiyle yönetilen ve parlamentosu bulunmayan ülkede dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde 6 bin 140 adaydan 865’i kadındı.