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Dünya

Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez sandığa gidecek

Arabistan yerel medyasına göre 70 civarında kadının seçimlerde aday olması bekleniyor

22 Ağustos 2015 01:34

Suudi Arabistan'da 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimlerde kadınlar ilk kez oy kullanabilecek ve aday olabilecek.

Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden Suudi kralı Abdullah Bin Abdülaziz; 2011 yılında Arap Baharı’nın başlamasından sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkının verileceğini söylemişti. Arabasistan yerel medyasına göre 70 civarında kadının seçimlerde aday olacak.

Euronews'te yer alan habere göre, kadın hakları aktivistleri seçme ve seçilme hakkı için uzun süre mücadele etti. Kral Suud Üniversitesi’nden Siyasal Sosyoloji Uzmanı Fawzia Abu Khalid, kadınların politik haklarını elde etmiş olmalarının toplumda tek sesliliği sona erdirebileceğini ve farklı grupların kendilerini ifade edebilmeleri için imkan sağlayacağını belirtti.

 

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