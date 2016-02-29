Suudi Arabistan’da “Kadın insan mıdır?” semineri!

Kadın hakları alanında dünyanın en geri ükelerinden Suudi Arabistan'da ‘Kadın insan mıdır?’ konulu seminer düzenlendi.

Başkent Riyad'da 23 Şubat'ta düzenlenen etkinliğin afişinde, Fahd El Ahmedi isimli bir kişinin verdiği seminerin, ‘Yaratıcılık Eğitimi ve Danışmanlık Akademisi’ tarafından organize edildiği belirtildi.

2014 yerel seçimlerinde Hatay'ın Defne ilçesinde belediye başkan adayı olan 'Suriye Notları' kitabının yazarı Sevra Baklacı, seminerin afişini Twitter hesabından paylaştı.