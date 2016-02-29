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Dünya

Suudi Arabistan’da “Kadın insan mıdır?” semineri!

Suudi Arabistan, kadın hakları konusunda dünyanın en geri ülkelerinden birisi olarak anılıyor

29 Şubat 2016 22:22

Kadın hakları alanında dünyanın en geri ükelerinden Suudi Arabistan'da ‘Kadın insan mıdır?’ konulu seminer düzenlendi.

Başkent Riyad'da 23 Şubat'ta düzenlenen etkinliğin afişinde, Fahd El Ahmedi isimli bir kişinin verdiği seminerin, ‘Yaratıcılık Eğitimi ve Danışmanlık Akademisi’ tarafından organize edildiği belirtildi.

2014 yerel seçimlerinde Hatay'ın Defne ilçesinde belediye başkan adayı olan 'Suriye Notları' kitabının yazarı Sevra Baklacı, seminerin afişini Twitter hesabından paylaştı.

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