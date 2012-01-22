-Suudi Arabistan'da kadın çalışan almayan mağazalara yaptırım CİDDE (A.A) - 22.01.2012 - Suudi Arabistan'da işsizliğin önünün kesilmesi için özellikle çalışmayan yüzbinlerce kadına iş alanı açılması amacıyla çalışmalarına izin verilmesinin ardından İşçi Bakanlığı ile iç çamaşır satan mağazalar arasındaki gerilim yükseliyor. Son olarak Bakanlık ile mağazalar arasındaki oluşturulan elektronik bağlantılar kesildi. El İktisadiyat gazetesinin haberine göre İşçi Bakanlığı, 4 Ocak'tan itibaren iç çamaşır satan mağazalara erkeklerin yerine kadınların alınması için yasayı uygulamaya başlamış ve yasaya uymayanlara bazı yaptırımlar hayata geçirilmişti. Yasaya uymayan ve ülke çapında onbinlerce kadının bir an önce çalışmasını isteyen Suudi hükümeti, İşçi Bakanlığı ile bu mağazalar arasında oluşturulan online elektronik bağlantılarını kesti. İşçi Bakanlığı'ndan Fahd Al Tikhaifi, gazeteye yaptığı açıklamada, yasaya uymayanlara elektronik bağlantıların kesilmesinin yanısıra yazılı olarak bildirimlerde bulunulduğunu da bildirdi. Al Tikhaifi, kadınların çalışmasına yönelik bu kararlarının ülkedeki 16 Ticaret Odası, ile İnsan Kaynakları Geliştirme Fonu gibi kurumlar tarafından da desteklendiğini, ayrıca bu tür mağazalara sadece kadınların girişine izin verildiğini söyledi. Bakanlık baskılarının ardından ülke çapında dev iş merkezlerinde kadınların çalışmaya başladığı göze çarpıyor.