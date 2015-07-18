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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan’da IŞİD operasyonu: 431 gözaltı

IŞİD ile bağlantılı oldukları ve camilere yönelik bombalama eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 431 kişi gözaltına alındı

18 Temmuz 2015 21:12


Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahısların mayıs ayında düzenlenen bombalı saldırılara ve daha önceki eylemlere karıştıkları kaydedildi. Mayıs ayında iki farklı Şii camiine düzenlenen saldırılarda 25'ten fazla insan hayatını kabetmişti.

İçişleri Bakanlığı IŞİD'e destek verdikleri gerekçesiyle de ayrıca 144 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun Suudi olduğu, aralarında Mısır, Yemen, Suriye ve Ürdün vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor.

Şahısların terör hücreleri içerisinde organize oldukları, saldırı planladıkları ve patlayıcı hazırladıkları kaydediliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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