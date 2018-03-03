Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlar için maraton düzenlenecek

Suudi Arabistan yönetimi, ülke tarihinin ilk kadın maratonunun yapılmasına onay verdi.

Sputnik Türkiye'nin Riyad merkezli Al-Quds Al-Arab gazetesine dayandırdığı haberine göre, koşuya 18 yaş üstü tüm kadınlar davet edildi.

Önümüzdeki nisan ayında Mekke'deki kapalı arenada yapılması planlanan maratonun deney amaçlı olacağı açıklandı. İlk açık hava maraton koşusunun ise gelecek yıl yapılacağı belirtildi.

Bu yıl itibarıyla kadınlara stadyumlara girme hakkı tanınan Suudi Arabistan'da ilk kez bir futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bölüm ayrılmıştı.