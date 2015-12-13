T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlar da seçildi

Suudi Arabistan'da ilk kez kadınların da katılımıyla gerçekleştirilen belediye seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre üç kadın belediye meclisine seçildi.

13 Aralık 2015 13:42


Suudi Arabistan tarihinde ilk kez kadınların hem seçmen hem de aday olabildikleri belediye seçimleri sonuçlandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre en az üç kadın belediye meclislerine seçilmeyi başardı. Cidde'de iki, Mekke'de de bir kadının belediye meclisi üyesi olduğu bildirildi.

Cumartesi günü yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor.

Suudi Arabistan'da ilk kez seçim hakkı tanınan kadınlar halen bir çok haktan mahrumlar. Örneğin Şeriatla yönetilen ülkede kadınların otomobil kullanması ve yanında bir erkek bulunmadan seyahat etmesi yasak.

Monarşiyle yönetilen ve parlamentosu bulunmayan Suudi Arabistan'da halkın oy kullanabileceği tek fırsat belediye seçimleri. 2005 ve 2011 seçimlerinin ardından dün düzenlenen üçüncü belediye seçimlerine ilk kez kadınlar da hem seçmen hem de aday olarak katılmıştı.

Seçimlerde aday olan 6 bin 140 kişiden 865'ini kadın adaylar oluşturuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suudi ArabistanArabistanMekkeCumartesiWelle Türkçe DPA/TY/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24