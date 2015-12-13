Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlar da seçildi



Suudi Arabistan tarihinde ilk kez kadınların hem seçmen hem de aday olabildikleri belediye seçimleri sonuçlandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre en az üç kadın belediye meclislerine seçilmeyi başardı. Cidde'de iki, Mekke'de de bir kadının belediye meclisi üyesi olduğu bildirildi.

Cumartesi günü yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor.

Suudi Arabistan'da ilk kez seçim hakkı tanınan kadınlar halen bir çok haktan mahrumlar. Örneğin Şeriatla yönetilen ülkede kadınların otomobil kullanması ve yanında bir erkek bulunmadan seyahat etmesi yasak.

Monarşiyle yönetilen ve parlamentosu bulunmayan Suudi Arabistan'da halkın oy kullanabileceği tek fırsat belediye seçimleri. 2005 ve 2011 seçimlerinin ardından dün düzenlenen üçüncü belediye seçimlerine ilk kez kadınlar da hem seçmen hem de aday olarak katılmıştı.

Seçimlerde aday olan 6 bin 140 kişiden 865'ini kadın adaylar oluşturuyordu.