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Dünya

Suudi Arabistan'da ilk kez kadına karşı şiddetin engellenmesi için kampanya başlatıldı

'Örtü her şeyi kapatmaz. Şiddete dur deyin!'

03 Mayıs 2013 17:03

Suudi Arabistan'da ilk kez kadına karşı şiddetin engellenmesi için 'Örtü her şeyi kapatmaz. Şiddete dur deyin' sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

Kral Halid Vakfı tarafından düzenlenen ve 'Örtü her şeyi kapatmaz' sloganlı kampanyada aile içi şiddet gören kadınlar için yardım isteyebilecekleri telefon hatları oluşturuldu.

Ülkede son yıllarda batı dünyası için çok fazla anlamı olmasa da 'devrim' niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Katı şeriat kurallarının uygulandığı Suudi Arabistan'da yaşayan 9 milyon kadın ilk kez seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Şura Meclisi adı verilen ve Kral'a danışmanlık yapan parlamentoya ilk kez 30 kadın vekil atandı.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Suudi Arabistan, Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan ve her yıl yayınlanan Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporunda 135 ülke içinde 131'inci sırada yer alıyor.Suudi ya da yabancı, ülkedeki her kadın, 'ulema' denilen din bilginlerinin fetvalarına uygun davranmak zorunda.

Devlet tarafından oluşturulan din polisleri (muttava), kadınları hayatın her alanında gölge gibi takip edip şeriata uygun davranıp davranmadıklarını denetliyor.

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