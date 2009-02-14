Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın hükümette

Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın hükümete girdi. Devlet televizyonu, Kral Abdullah'ın hükümeti yenileme kapsamında ilk kez eğitim bakanı yardımcısı olarak bir kadını atadığını duyurdu.



Tahtta bulunduğu Ağustos 2005'ten bu yana ilk kez hükümeti yenileyen Kral Abdullah'ın eğitim, adalet, enformasyon ve sağlık bakanlarını değiştirdiği belirtildi.



Kral Abdullah'ın ayrıca yargıçlar yüksek konseyi ve danışma (şura) meclisi başkanlarını da yenilediği, dini polis teşkilatının başına da yeni bir kişiyi getirdiği kaydedildi.



Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın görevden aldığı ülkenin en büyük mahkemesi olan Yargıçlar Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Salih El Lihedan'ın geçen eylül ayında verdiği, "ahlaksız içerikli yayınlar yapan uydu televizyonlarının sahiplerinin öldürülebileceği" yönündeki fetvası tüm Arap dünyasında kınanmıştı.