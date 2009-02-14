T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın hükümette

Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın hükümete girdi. Kral Abdullah eğitim bakanı yardımcısı olarak bir kadını atadı

14 Şubat 2009 02:00

Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın hükümete girdi. Devlet televizyonu, Kral Abdullah'ın hükümeti yenileme kapsamında ilk kez eğitim bakanı yardımcısı olarak bir kadını atadığını duyurdu.

Tahtta bulunduğu Ağustos 2005'ten bu yana ilk kez hükümeti yenileyen Kral Abdullah'ın eğitim, adalet, enformasyon ve sağlık bakanlarını değiştirdiği belirtildi.

Kral Abdullah'ın ayrıca yargıçlar yüksek konseyi ve danışma (şura) meclisi başkanlarını da yenilediği, dini polis teşkilatının başına da yeni bir kişiyi getirdiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın görevden aldığı ülkenin en büyük mahkemesi olan Yargıçlar Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Salih El Lihedan'ın geçen eylül ayında verdiği, "ahlaksız içerikli yayınlar yapan uydu televizyonlarının sahiplerinin öldürülebileceği" yönündeki fetvası tüm Arap dünyasında kınanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24