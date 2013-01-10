T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan bebeğin ölümüne yol açan bakıcıyı idam etti

Sri Lankalı bir kadın 2005'te baktığı bir bebeğin ölümünden sorumlu tutularak idam edildi

10 Ocak 2013 11:18

Suudi Arabistan'da hizmetçi olarak çalışan Sri Lankalı bir kadın, 2005'te baktığı bir bebeğin ölümünden sorumlu tutularak idam edildi. İdam haberi, Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin başkent Colombo'da BBC muhabirine yaptığı açıklamaya dayandırıldı.

Hizmetçi Rizana Nafeek, dört aylık bebeği öldürdüğüne dair suçlamaları reddetmiş, Nafeek'in yakınları onun olay sırasında 17 yaşında olduğunu ve idamının uluslararası çocuk haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtmişti.

Yurtdışındaki Sri Lankalı işçiler adına kampanya yürüten milletvekili Ranjan Ramanayake Suudi hükümeti için "Avrupalı ve Amerikalıları değil Asyalı ve Afrikalıları idam eden diktatörler" tanımını kullanırken, Sri Lanka parlamentosu dün Nafeek'in anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

2007'de cinayetten tutuklanan Nafeek'in ebeveynleri birkaç kez Kral Abdullah'tan af talebinde bulunmuştu.

Sri Lanka'da kampanya yürütenler Nafeek'in suçu itiraf ettiği dönem ciddi tercüme hataları yapıldığını, her zaman avukatının bulunmadığını ve idamının, Suudi Arabistan'ın da taraf olduğu BM Çocuk Hakları Anlaşması'na aykırı olduğunu ileri sürdü.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, davayı ele alış biçimlerinden ötürü Suudi yetkilileri eleştirken, Suudi Arabistan konu ile ilgili açıklama yapmadı. (BBCTürkçe)

ETİKETLER

suudi arabistanhizmetçiidamsri lankabebekölümsuçluRizana Nafeekuluslararası çocuk haklarıihlal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24