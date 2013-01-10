Suudi Arabistan bebeğin ölümüne yol açan bakıcıyı idam etti

Suudi Arabistan'da hizmetçi olarak çalışan Sri Lankalı bir kadın, 2005'te baktığı bir bebeğin ölümünden sorumlu tutularak idam edildi. İdam haberi, Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin başkent Colombo'da BBC muhabirine yaptığı açıklamaya dayandırıldı.

Hizmetçi Rizana Nafeek, dört aylık bebeği öldürdüğüne dair suçlamaları reddetmiş, Nafeek'in yakınları onun olay sırasında 17 yaşında olduğunu ve idamının uluslararası çocuk haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtmişti.

Yurtdışındaki Sri Lankalı işçiler adına kampanya yürüten milletvekili Ranjan Ramanayake Suudi hükümeti için "Avrupalı ve Amerikalıları değil Asyalı ve Afrikalıları idam eden diktatörler" tanımını kullanırken, Sri Lanka parlamentosu dün Nafeek'in anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

2007'de cinayetten tutuklanan Nafeek'in ebeveynleri birkaç kez Kral Abdullah'tan af talebinde bulunmuştu.

Sri Lanka'da kampanya yürütenler Nafeek'in suçu itiraf ettiği dönem ciddi tercüme hataları yapıldığını, her zaman avukatının bulunmadığını ve idamının, Suudi Arabistan'ın da taraf olduğu BM Çocuk Hakları Anlaşması'na aykırı olduğunu ileri sürdü.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, davayı ele alış biçimlerinden ötürü Suudi yetkilileri eleştirken, Suudi Arabistan konu ile ilgili açıklama yapmadı. (BBCTürkçe)