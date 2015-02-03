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Dünya

Suudi Arabistan'da halk 'kartondan krala' bağlılık gösterdi!

Suudi Arabistan'da vefat eden Kral Abdullah'ın yerine gelen Kral Selman'a bağlılık için ilginç bir yöntem uygulandı

03 Şubat 2015 21:18

Suudi Arabistan'da ülkenin dört bir yanına, Kral Abdullah'ın ölümü sonrası başa geçen yeni Kral Selman'ın ve vekillerinin dev karton maketleri yerleştirildi. Arkasına da figüranlar geçti. Halk o fotoğrafların elini sıkarak yeni krala bağlılık gösterdi.

Ülkenin birçok noktasına yeni Kral Selman ve iki vekilinin dev kartonetleri yerleştirildi. Ellerin olduğu kısımlara delikler açıldı ve arkasına da figüranlar geçti.

Halk, yeni krala bağlılıklarını göstermek için, kartonetlerden açılan deliklerden uzatılan eli sıktılar. 

 

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