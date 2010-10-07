-SUUDİ ARABİSTAN'DA ENFLASYON YÜZDE 5,5 RİYAD (A.A) - 10.07.2010 - Suudi Arabistan'da, Haziran ayında, yıllık enflasyon yüzde 5,5'e yükseldiği bildirildi. Suudi Arabistan İstatistik ve Enformasyon Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, Haziran ayında yaşanan yüzde 5,5 yıllık enflasyonun konut ve emtia maliyetlerinde artışın bir göstergesi olduğu belirtildi. Arap dünyasının en büyük ekonomisi konumunda olan ve dünyanın önde gelen petrol yataklarına sahip olan Suudi Arabistan'da 2008 Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 11 ile tepe yaptıktan sonra 2009 Temmuz ayında yüzde 4,2'ye gerilemişti.