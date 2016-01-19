Suudi Arabistan'da "dini reddettiği" için idam cezası alan Filistinli şairin temyiz başvurusu yapıldı

Suudi Arabistan hükümetince “dini reddettiği” ve “ateist fikirleri yaydığı” gibi suçlamalarla idam cezasına çarptırılan Filistinli şair ve sanatçı Aşraf Fayad’ın temyiz başvurusunun bu hafta netleşmesi beklenildiği bildirildi.

Kültür Servisi internet sitesinin haberine göre önceki günlerde kimi yerli haber sitelerinde Aşraf Fayad’ın idamının onaylandığını belirtiliyordu ancak bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Fayad’ın temyiz başvurusunun bu hafta karara bağlanması beklenirken, Suudi Arabistanlı yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddediyor.

Öte yandan, Fayad’ın idamını durdurmak için yapılan uluslararası kampanya büyüyor. Yüzlerce yazar, Suudi Arabistan’da ölüm cezasına çarptırılan Filistinli şair için okuma eylemlerine katıldı.

Uluslararası Berlin Edebiyat Festivali’nin çağrısıyla toplan 44 ülkede düzenlenen 120 etkinlikte, şairin şiirleri okundu. Aynı zamanda, aralarında Orhan Pamuk’un da olduğu 350 yazarın imzaladığı bir mektubu Barack Obama, David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi ve kafirlikle suçlanan Fayad’ın davasına müdahil olunması için çağrı yapıldı.

Fayad iftiraya maruz kaldığını iddia ediyor ve hakkında yapılan suçlamaları reddediyor. İnsan hakları aktivistleri Fayadh’ın yargılanma süreci boyunca avukatıyla görüşmesine izin verilmediğini ve bunun hem Suudi Arabistan hem de uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtiyorlar.