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Dünya

Suudi Arabistan'da din polisinin 'cezalandırma yetkisi' kaldırıldı!

Şüphelilere kimlik soramayacak veya polise teslim etmek için dahi alıkoyamayacak

14 Nisan 2016 13:55

Suudi Arabistan yönetimi, dün bir genelge yayınlayarak, din polisinin bundan sonra günlük yaşamda şeriata uymayanları tutuklama ve cezalandırma yetkisinin kaldırıldığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) El Arabiya'ya dayandırdığı haberine göre, yeni düzenlemeyi duyuran açıklamada, din polisi bundan sonra şeriata aykırı davrananları ya da uyuşturucu kullananları sadece polise ya da Uyuşturucuyla Mücadele Birimi'ne bildirme yetkisine sahip olacağı belirtildi.

Bu tür suçları işleyenlere ya da şüphelilere kimlik soramayacak veya polise teslim etmek için dahi alıkoyamayacak.

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