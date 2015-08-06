Suudi Arabistan’da camiye kanlı saldırı

Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Abha kentindeki bir camiye intihar saldırısı

düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiyi aktaran Suudi Arabistan resmi haber ajansı,

ilk belirlemelere göre 13 ölü olduğunu ve üçü ağır 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölenlerden 10'unun İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Güvenlik Birimi mensuplarından olduğu ve

saldırı sırasında camide namaz kıldıkları kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de Associated Press'e yaptığı açıklamada bombalı

saldırının

eğitim aşamasında olan bu emniyet güçlerini hedef aldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da ülkede daha önce de benzer eylemler gerçekleştirmiş olan

IŞİD ihtimali üzerinde duruluyor. Örgüt, Mayıs ayında Suudi Arabistan'daki iki Şii camisine çok

sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırıları düzenlenmişti.

