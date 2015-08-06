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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan’da camiye kanlı saldırı

Suudi Arabistan’ın Abha kentindeki bir camiye intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.

06 Ağustos 2015 19:24

Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Abha kentindeki bir camiye intihar saldırısı
düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiyi aktaran Suudi Arabistan resmi haber ajansı,
ilk belirlemelere göre 13 ölü olduğunu ve üçü ağır 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. 
Ölenlerden 10'unun İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Güvenlik Birimi mensuplarından olduğu ve
saldırı sırasında camide namaz kıldıkları kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de Associated Press'e yaptığı açıklamada bombalı
saldırının
eğitim aşamasında olan bu emniyet güçlerini hedef aldığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da ülkede daha önce de benzer eylemler gerçekleştirmiş olan
IŞİD ihtimali üzerinde duruluyor. Örgüt, Mayıs ayında Suudi Arabistan'daki iki Şii camisine çok
sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırıları düzenlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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