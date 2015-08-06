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Dünya

Suudi Arabistan'da camiye intihar saldırısı

Suudi Arabistan devlet televizyonu El İkbariye, ölü sayısını en az 17 olarak duyurdu

06 Ağustos 2015 18:16

Suudi Arabistan'ın güney batısındaki Ebha şehrinde bir camide intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıyı "terör eylemi" olaran nitelendiren Suudi Arabistan devlet televizyonu El İkbariye, ölü sayısını en az 17 olarak duyurdu.

Saldırı düzenlenen caminin, iç güvenliği sağlamakla görevlendirilen Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) mensupları tarafından kullanıldığı belirtildi. İntihar bombacısı, kendini patlattığı sırada güvenlik güçlerinin namaz kıldığı ve ölenlerin tümünün bu birimin mensupları olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrularken, ölü sayısını "13'ten fazla" olarak verdi. Patlamanın özel güçlerin karargâhında yaşandığını ifade eden sözcü, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

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