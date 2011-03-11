T24- Suudi Arabistan’da bugün "Öfke Günü" adı altında yapılması beklenen protesto gösterileri öncesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal “Protestolar İslam’a aykırıdır” diyerek göstericilere müdahale edileceği uyarısında bulundu. Faysal, ülke dışından gelebilecek müdahaleler için ise "Krallığa sokulan her parmağı kırarız” dedi.

Suudi Arabistan’da Facebook üzerinden organize olan ve ülkenin önde gelen entellektüellerinin de desteğini alarak Kral Abdullah’a 12 maddelik reform muhtırası veren muhalifler, bugün Riyad ve Mekke’de gövde gösterisi yapmayı planlıyor. İçişleri Bakanlığı’nın tüm gösterileri yasaklayan kararına rağmen bu eylemin gerçek olması Suudi rejimi için bir kâbus olacak. Aynı zamanda uzmanlara göre böyle bir durum dünyada petrol fiyatlarının da 200 dolara ulaşmasını tetikleyecek gelişmelere sebep olabilir. İşte bu eylemin arifesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal, ülkedeki sorunları çözmenin en iyi yolunun diyalog olduğunu söyledi. El Faysal yaptığı basın toplantısında, “Vatandaşların istediklerini yerine getirmenin en iyi yolu ister doğuda, ister batıda, isterse kuzey bölgelerinde olsun diyalogdur” dedi.

Gösterilerin ülkeye reform getirmeyeceğini belirten Faysal, din adamlarının “Kuran’a ve Peygamber’in yoluna aykırı olduğu için protestolara onay vermediklerini” söyledi. Yabancıların Suudi Arabistan’ın iç işlerinden uzak durmasını da isteyen Faysal, “Değişim bu ülkenin vatandaşlarının eliyle gelecek, yabancı parmağıyla değil. Onlara ihtiyacımız yok. Krallığa sokulan her parmağı kırarız” dedi. İçişleri Bakanlığı da yasağa uymayanlara sert şekilde müdahale edileceği uyarısını yaptı.