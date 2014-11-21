Suudi Arabistan'da bir Türk idam edildi

2006 yılında Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanan ve hakkında idam kararı verilen Hataylı Ali Ahmet Ağırdaş'ın idamı bugün gerçekleşti.
posta.com.tr'nin haberine göre, 34 yaşındaki Ağırdaş Hatay'dan gittiği Suudi Arabistan'da garson olarak çalışırken, 8 yıl önce tutuklanıp, idam cezasına çarptırılmıştı.
Suudi Arabistan'da 2014 yılında 70 kişi idam edildi.
Ali Ahmet Ağırdaş'ın annesi Hindiye Ağırdaş, oğlunun affedilmesi için Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu