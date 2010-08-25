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Dünya

SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR İLK SUUDİ ARABİSTAN (AA)

25 Ağustos 2010 20:54

-SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR İLK SUUDİ ARABİSTAN (AA) - 25.08.2010 - Kadınların çalışmasına sık rastlanmayan Suudi Arabistan'da ilk defa büyük bir süpermarketler zincirinin mağazasında, kadın kasiyerler işe alındı. Panda süpermarketler zinciri, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde'deki mağazalarından birinde yürütülen pilot projenin parçası olarak, 16 Suudi kadın kasiyeri işe aldı. Erkeklere nazaran kadınların daha çalışkan olduklarını söyleyen marketler zincirinin sözcüsü Tarık İsmail, bu pilot uygulamanın herşeyin yolunda gitmesi ve Çalışma Bakanlığı'ndan izin alınması durumunda, ülkenin geri kalanında uygulanacağını kaydetti.  Kasiyerlerin mağazada üniforma giymeyecekleri, ancak uzun kara çarşaf giymelerinin ve peçeyle saçlarını örtmelerinin zorunlu olduğu belirtildi. AFP'nin haberine göre, yeni kasiyerler, Roşan semtinde bulunan lüks alışveriş merkezindeki süpermarkette, kadınlar ve aileler için ayrılmış kasalarda çalışacaklar. Tarık İsmail, mağazalar zincirinin hassas yapısından dolayı, konuyla ilgili olarak sağduyulu davrandığını belirtti. Bu arada, Riyad Üniversitesi profesörü ve cinsiyet ayrımcılığını savunmasıyla tanınan Şeyh Yusuf El Ahmed, daha önce, bu girişimi protesto etmek için bir televizyon programında mağazalar zincirini boykot çağrısında bulunmuştu.

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