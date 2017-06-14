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Dünya

Suudi Arabistan'da bir ilk: 'Günah vergisi' uygulamaya kondu

Sigara ve alkol fiyatlarına yüzde 100 zam yapıldı

14 Haziran 2017 16:56

Suudi Arabistan, sigara, alkol ya da şans oyunlarından alınan ‘günah vergisini’ ilk kez uygulamaya koydu. Buna göre, sigaraya yüzde 100 zam yapıldı ve sigara paketlerinin üzerine sağlık uyarıları konması zorunlu hale getirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Riyad hükümetinin bu adımı, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tavsiyesiyle altı Körfez İşbirliği Konseyi ülkesinin aldığı karara bağlantılı olarak geldi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin de dördüncü çeyrekte vergi artışına gitmesi planlanıyor. Amaç Körfez ülkelerinin ekonomilerini ‘petrolden bağımsız hale getirmek.’

Bu arada yüksek oranda şeker içeren enerji içecekleri ile diğer meşrubatlarında fiyatlarına da yüzde 50 oranında zam yapıldı. Bu sayede maddi kaynak sağlarken ülkede artan diyabet oranıyla da mücadele etmenin amaçlandığı belirtildi.

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sigaraalkolSuudi Arabistan

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