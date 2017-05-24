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Dünya

Suudi Arabistan'da başını kapatmayan Melania Trump, Vatikan'da kapattı

Melania Trump, Papa'yla görüşme sırasında siyah elbise giydi ve tülden bir örtü taktı

24 Mayıs 2017 17:49

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Develet Başkanı ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis ile görüştü.

Suudi Arabistan ziyaretinde başlarını örtmeyi reddeden first lady Melania Trump ile kızı Ivanka Trump'ın Vatikan'da Papa Francis ile buluşmalarında başlarını siyah bir örtüyle kapatmaları dikkat çekti.

NTV'nin haberine göre Trump, başkan adayı olduğu geçen yıl iklim değişikliği ve sığınmacılar gibi konularda polemiğe girmekten kaçınmadığı Papa Francis ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

İkiliye daha sonra Trump'ın eşi Melania Trump, kızı Ivanka ile eşi Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın aralarında bulunduğu 12 kişilik heyet eşlik etti.

Melania Trump, görüşme sırasında siyah elbise giydi ve tülden bir örtü taktı

Suudi Arabistan ziyaretinde başını örtmeyen Melania Trump'ın Vatikan'da geleneklere uyarak örtünmesi dikkati çekti.

Trump, Vatikan temaslarının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

Trump, ABD'nin Roma Büyükelçiliği'nde İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüştükten sonra NATO liderler zirvesi için Roma'dan Brüksel'e geçecek.

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