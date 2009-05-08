Suudi Arabistan'da 'Ahlak Güzeli' seçilecek

Suudi Arabistan’da düzenlenen güzellik yarışmasında jüri, alışılmışın aksine dış güzelliğe değil, iç güzelliğe bakacak.



Geçen hafta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başlayan bu güzellik yarışması şimdiye kadar bildiklerimiz gibi değil. Jüri için birinci seçilecek güzelde olması gereken özellikler, uzun boy, ince bir vücut, güzel saçlar, dudaklar ya da gözler değil. Arananlar ‘iyi ahlak’, ‘anne-babaya saygı ve itaat’ ve ‘İslami değerlere bağlılık’...



Aslında zaten sadece gözlerini gösteren kıyafetler içinde olan adayların fiziksel özelliklerinin anlaşılması imkânsız. Adaylardan Sukaina El Zayer de bu durumla ilgili espriler yapıp, kendisinin biraz kilolu olduğunu, eğer birinci seçilirse ‘ilk güzel olmayan güzel’ olacağını söylüyor.



‘Güzelliği ispatlamak gereksiz’



Yarışma kapsamında, yaklaşık 20 katılımcıya 10 hafta boyunca kurslar verilecek. Yarışmacılar sonra da ‘Manevi gücünüzü keşfetmek’, ‘Liderleri anlamak’ ve ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ temalarına ilişkin sınavlara tabi tutulacak.



‘Ahlak Güzeli’ yarışması projesinin yaratıcısı Kadra El Mübarek, Batılı ülkelerde kadın vücudunun açıkça teşhir edilmesinden rahatsız. “Kazananın güzel olmasına ve bunu ispatlamaya çalışmasına gerek yok. Bizler ruhun güzelliği ve ahlaklı olmakla ilgileniyoruz” diyen El Mübarek, bunun, bir kadının sadece vücudunu ve görünüşünü göz önünde bulunduran dünya genelindeki diğer güzellik yarışmalarına ciddi bir alternatif olduğunu söylüyor.



Batılı formatı kendine uyarlıyor



200 adayın olduğu yarışma, televizyonda yayımlanmayacak. Projede tek bir erkek bile çalışmadığı, jüri de kadınlardan oluştuğu için adaylar zaman zaman peçelerini çıkarıp rahatlıyor. Yarışma, muhafazakâr Müslüman toplumlarda, uydu ve internet aracılığıyla bölgelerinde etkisini artıran Batı nüfuzu karşısında Batılı formatların uyarlanıp bazı mesajları yayma aracı olarak kullanılmasına yeni bir örnek.



Hatta bu ay Mısırlı bir işadamının sahip olduğu ve yayın hayatına yeni başlayan bir İslami müzik kanalı, dini şarkılar söyleyen şarkıcıların yarıştığı ‘Popstar’ benzeri bir yarışma yayımladı. Ayrıca birkaç Müslüman hatip, Oprah Winfrey tarzı programlarla talk şov ünlüleri haline geldi