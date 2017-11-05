Suudi Arabistan’da 32 yaşındaki veliaht prens yolsuzluğa karşı savaş açtı

Cidde, 5 Kasım, (DHA)- Suudi yayın organı Al-Arabiya\'nın bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı King Salman bin Abdulaziz Al-Saud tarafından yolsuzlukla mücadele komitesinin kurulmasının ardından Suudi Arabistan\'da 11 prens ve bazı bakanlar gözaltına alındı.

Ekonomi ve Planlama Bakanı Adel bin Muhammed Fatih, Ulusal Güvenlik Bakanı Prens Miteb bin Abdullah bin Abdulaziz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Muhammed El Sultan görevden alındı. Suudi haber sitesi, tutuklananlar arasında Suudi milyarderi Prens El-Velid bin Talal olduğunu da açıkladı.

Kral Salman, yeni yolsuzlukla mücadele kampanyasını Suudi Haberleşme Bakanlığı\'ndan yapılan basın açıklamasında \"son yıllarda Krallıkta kalkınma çabalarını engelleyen önemli bir sorunun üstesinden gelmek için aktif bir reform hareketi\" olarak değerlendirdi.

Kraliyet kararnamesinde, komisyonun \"bazı kişilerin istismara eğilimi nedeniyle, kişisel çıkarlarını kamu çıkarının üzerinde tuttuğu ve kamu fonların içini boşalttığı\" için kurulduğunu ve \"yolsuzluğun her seviyede takip edileceğini ve bununla mücadele edileceğini\" ifade edildi.

Üç devrik bakanın yerine, Prens Halid bin Abdulaziz bin Muhammed bin Ayyaf El MuqrenUlusal Güvenlik Bakanlığına, Mohammed bin Mazyad El Tuwaijri Ekonomi ve Planlama Bakanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ise Amiral Fahd bin Abdullah El-Ghifaili getirildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman\'ın başkanlığındaki komite, seyahat yasağı koymak, tutuklamak ve mal varlıklarını dondurma yetkisine sahip.

32 yaşındaki Suudi Veliaht Prens devlet politikalarında önemli bir isim ve kralın arkasında Suudi standartlarına göre bir reformcu olarak nitelendiriliyor.

Prensin uygulamalarıyla kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar hafifletildi ve geçen ay Muhammed bin Salman, \"aşırı ılımlı bir İslam\" a dönmek için \"katır fikirleri\" yok etmek gerektiğini ifade etti.

Bir havacılık kaynağından alınan bilgiye göre, Cidde’de güvenlik güçleri özel jetleri herhangi bir yüksek makamdaki kişinin kaçma olasılığına karşı yerde tutuyor ve havalanmalarına müsaade etmiyor.