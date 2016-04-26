Suudi Arabistan'a verilen adalar Mısırlıları kızdırdı



Kerame Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden Masum Marzuk, Kahire'deki olaylar hakkında Alman Basın Ajansı'na (dpa) açıklamada bulundu.

Özel harekat timleri ablukaya aldı

Mısır'ın eski Dışişleri Bakan Vekili Marzuk, şu bilgileri verdi: "Otoriter rejim dünkü protesto gösterilerini dağıttı. Şimdi de polisin özel harekat timleri parti genel merkezimizi abluka altında tutuyor. Anayasal güvence altındaki gösteri özgürlüğümüz ihlal edilmiştir."

'İşgal altında bir kentiz'

Marzuk, "Barışçıl göstericilerin sokaklarda dövülüp tutuklanması karşısında parti temsilcileri şoke olmuştur. Yetkililere dün için bildirimi yapılan hükümet karşıtı gösterilere polis yığınağıyla cevap verilmiştir. Toplanabilen bazı küçük gruplar polis müdahalesiyle dağıtılmıştır. İşgal altında bir kentiz" diye konuştu.

'Polis silahlarını üzerlerine doğrulttu'

7 partinin temsilcisinin toplandığı genel merkezin polisin özel harekat timlerince abluka altına alındığını belirten Kerame Partisi yöneticisi Masum Marzuk, binaya giriş-çıkışların engellendiğini, genel merkez önünde toplananların ise gözaltına alındığını söyledi.

Görgü tanıkları polisin silahlarını binada bulunan kişilere doğrulttuğunu ileri sürdüler. Kerame Partisi genel merkezinde halen 100 dolayında kişinin bulunduğu bildirildi.

Protestoların nedeni

Mısır Hak ve Özgürlükler Komisyonu (ECRF) adlı tanınmış insan hakları organizasyonunun kurucusu Ahmed Abdullah'ın da polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Fransız Haber Ajansı AFP, Pazartesi eylemleriyle bağlantılı olarak çok sayıda kişinin cuma gününden beri evlerinden gözaltına alındığını bildirdi.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesine karar vermişti. Karar haftalardan beri yönetim yanlısı ve muhalif grupları bir araya getiren eylemlerle protesto ediliyor.