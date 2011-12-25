-Suudi Arabistan'a öncelik RİYAD (A.A) - 24.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Suudi işadamlarının ve başka ülkedeki iş adamlarının da ülkemizde daha hızlı yatırım yapabilmelerinin önünü açacak olan emlak satın alımı konusunda yasa düzenlemesinin ocak ayı içerisinde çıkmasını bekliyoruz'' dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) düzenlediği ''Sektörel İBF'' toplantılarına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gelen Çağlayan, Cidde'deki ticaret merkezi açılışının ardından Riyad'a geldi. Türk gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştiren Çağlayan, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ve geziye katılan heyete gösterdikleri kraliyet protokolünden son derece memnun kaldıklarını söyledi. Suudi Arabistan'a hedef tespit ederek geldiklerini, Suudi Arabistan'ın Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Çağlayan, ''Suudi işadamlarının ve başka ülkedeki iş adamlarının da ülkemizde daha hızlı yatırım yapabilmelerinin önünü açacak olan emlak satın alımı konusunda yasa düzenlemesinin ocak ayı içerisinde çıkmasını bekliyoruz. Bu, büyük kapıları açacak'' dedi. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdıklarını kaydeden Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İhracatımızı yüzde 20 arttırdık. Bu yılın 10 ayında 135 milyar dolarlık bir rakama ulaştık. Ekonomimizde öncelikli ülkeler belirledik, bunlardan birisi de Suudi Arabistan. Bu ülkenin ihracatı 250 milyar dolar, ithalatı da 105 milyar dolar. Türkiye ve Suudi Arabistan birbirini destekleyen faktörlere sahip. Petrokimya sektörünü çok önemsiyoruz. Bu anlamda Suudi Arabistan doğru adres.'' Suudi Arabistan'da altyapı, üstyapı ve inşaat sektöründe 1 trilyon dolarlık bir pazar bulunduğuna dikkati çeken Çağlayan, Suudi Arabistan gıda alanında da sürekli ithalat yaptığını söyledi. Gıda sektörü açısından da Suudi Arabistan'ın Türkiye için iyi bir pazar olduğunu ifade eden Çağlayan, ''Ancak bizim buraya gıda ihracatımız zayıf. Bunu arttırmanın yollarını arıyoruz'' diye konuştu. -Avrupa'dan şirket almak için firmalara destek- Avrupa'nın büyük bir kriz içerisinde bulunduğu ve şu anda 1 milyon 600 bin şirketin kapanmanın eşiğine geldiğini dile getiren Çağlayan, bu şirketlerin çoğunluğuna Türk işadamlarının talip olduğunu söyledi. Bu yüzden, Türk işadamlarına 200 bin dolar civarında teşvik verileceğini bildiren Çağlayan, söz konusu teşvikle şirketlerin alım ve işletilmelerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile tercihli ticaret anlaşması konusunu görüştüklerini anlatan Çağlayan, Körfez ülkeleri ile serbest ticaret anlaşmasının hayata geçmesi için de görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin başını Suudi Arabistan'ın çektiğini belirten Çağlayan, özellikle Suudi Arabistan ile daha önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının yeniden sağlıklı şekilde hayata geçmesine yönelik çalıştıklarını sözlerine ekledi.