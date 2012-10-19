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Dünya

Suudi Arabistan'a kadın din polisi

Suudi Arabistan'da kadın din polisleri görevlendirilecek

19 Ekim 2012 01:22

Suudi Arabistan din polisinin başkanı Abdüllatif Aziz el Şeyh, acilen daha fazla kadın görevliye ihtiyaç duyduklarını söyledi. El Şeyh yakında bu amaçla bir eleman alma kampanyası başlatılacağını umduğunu kaydetti.

Mutawa ya da resmi adıyla Ahlak Komisyonu olarak bilinen din polisi, şeriat hükümlerine uyulmasından sorumlu. Görevleri arasında kadınların otomobil kullanmasını önlemek, örtünmelerini sağlamak, kamuya açık yerlerdeki eğlencelerle ilgili yasakları uygulamak ve bütün işyerlerinin namaz için günde beş vakit kapanıp kapanmadığını kontrol etmek de bulunuyor.

Kısa süre önce bir erkek din polisinin, genç bir kadını makyajlı olduğu için alışveriş merkezinden kovmasını gösteren cep telefonu görüntüleri, internette büyük bir hızla yayılmıştı.

Kadınların din polisine katılmasının, bu tür kuralların yumuşatılacağı anlamına gelip gelmediği bilinmese de, en azından kamu yaşamına katılımları artacak.

Muhabirler, bu adımın Suudi Arabistan kralının son zamanlarda getirdiği reformların bir parçası olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Halkın polisin aşırı davranışlarına duyduğu öfkeyi yatıştırmak için göreve atanan El Şeyh de, bu ayın başlarında din polisinin yetkilerini azaltacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan son derece muhafazakar bir ülke olmayı sürdürüyor. Ancak Kral Abdullah kısa süre önce bazı siyasi ve sosyal reformlar getirmiş, 2011 yılının Eylül ayında kadınlara oy kullanma hakkı tanınacağını ve yerel seçimlerde aday olmalarına izin verileceğini söylemişti.

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