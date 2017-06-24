Suudi Arabistan'a İran ve Katar'dan dayanışma mesajı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a yönelik intihar saldırısı girişimi sonrası, İran ve Katar'dan dayanışma mesajı geldi.

Suudi Arabistan'ın Katar krizi nedeniyle gerginlik yaşadığı ülkelerden İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Tahran yönetiminin "söz konusu suçlulara karşı diğer ülkelerle işbirliği yapmaya ve yardım etmeye hazır olduğunu" açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da "kardeş krallık Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu" duyurdu.

Suudi Arabistan ve bölgesel rakibi İran arasında Ocak 2016'dan beri diplomatik ilişki bulunmuyor. Suudi Arabistan ve müttefikleri, bu ay başında ise bölgedeki terör örgütlerini desteklediği gerekçesiyle Katar'la tüm ilişkilerini kesmişti.

11 yaralı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mekke'de dün kimliği açıklanmayan bir kişi, Mescid-i Haram'a saldırı hazırlığındayken güvenlik güçleri tarafından yakınlardaki bir binada kuşatılınca üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmişti. Binanın yıkıldığı ve saldırganın öldüğü olayda, altı yabancı hacı ve beş güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan 2014 yılının sonlarından itibaren, IŞİD'in üstlendiği bombalı ya da silahlı saldırılara sahne oluyor.

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Reuters, AFP, dpa, AP / CÖ, EC