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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'a giden yolcu uçağında 80 yırtıcı kuş

Türk iş adamı Ahmet Yasar, popüler sosyal paylaşım websitesi Reddit'e koyduğu uçakta taşınan 80 yırtıcı kuş fotoğrafını BBC'ye anlattı. Yasar, fotoğrafın Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden bir uçakta çekildiğini söyledi.

01 Şubat 2017 01:36

ABD merkezli popüler sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlanan bir fotoğrafta uçakta taşınan 80 şahin görülüyor.

Görüntüyü paylaşan iş adamı Ahmet Yaşar, BBC'ye yaptığı açıklamada, fotoğrafın uçak pilotu olan bir arkadaşı tarafından geçtiğimiz 4 hafta içinde çekildiğini söyledi.

Avcı kuşların, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine götürüldüğünü anlatırken, "Airbus uçağının kabininde çekildi. Uçak bilinmeyen bir yerden Suudi Arabistan'a uçuyordu" ifadelerini kullandı.

Türk iş adamı Yaşar, "Av için Ortadoğu'da uçaklarla kuşların taşınması sık rastlanan bir durum. Bu şahinlerin tanesinin 8 bin dolar olduğu tahmin ediliyor" diye devam etti.

Fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyada hızla yayılmasını da değerlendiren Yaşar, "Kuşların kaz avlamak için kullanılacağı sanılıyor" dedi.

Yaşar, fotoğrafı kendisine gönderen uçak pilotunun isminin verilmemesini istediğini belirtti.

Avcılık Ortadoğu'da ülkeler arasında diplomatik kriz çıkaracak kadar popüler. Aralık 2015'te Iraklı silahlı kişiler 27 Katarlı avcıyı kaçırmıştı. Kaçırılanlar arasında Katar Emiri'nin ailesinden kişiler de bulunuyordu.

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