-SUUDİ ARABİSTAN'A 60 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATILMASI WASHINGTON (A.A) - 13.09.2010 - ABD'nin, Suudi Arabistan'a 60 milyar dolar tutarında silah satışını öngören anlaşmanın bu hafta ya da sonraki hafta ABD Kongresi'ne gelmesi bekleniyor. Anlaşmanın Kongreden sorunsuz geçmesi durumunda, ABD'nin bugüne kadarki en büyük silah satışı gerçekleşmiş olacak. Obama yönetimi, Suudi Arabistan ile savaş gemisi ve füze savunma sistemi modernizasyonu konusunda da görüşmelerini yürütüyor. ABD yönetimi, 60 milyar dolarlık paketin en az 75 bin kişiye istihdam sağlayacağını düşünürken, anlaşmayı, İran'a karşı yürütülen daha geniş bir politikanın parçası olarak da görüyor. ABD ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler aylardır biliniyor, ancak anlaşmanın birçok detayı yeni şekillenmeye başladı. Bu detaylara, anlaşmanın kaç uçağı kapsadığı ve modelleri de eklendi. Kongreye bu hafta ya da gelecek hafta sunulacak anlaşmaya göre, silah anlaşması paketi, 84 yeni F-15 savaş uçağının yanı sıra üç farklı tipte helikopterin satın alınmasını içeriyor. Bunlar, 70 adet Apache, 72 adet Black Hawk ve 36 adet Little Bird taarruz helikopterleri. Yetkililer, paketin istihdam yaratıcı özelliğinin Kongreden geçmesinde kolaylık sağlayacağını düşünüyorlar. F-15'ler ile Apache'leri üreten Boeing şirketi, Suudi Arabistan paketinin doğrudan veya dolaylı 77 bin kişiye istihdamı destekleyeceğini ifade ediyor. -2009'DA KÜRESEL BAZDA 57,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI- Washington yönetimi tarafından ABD Kongresi'ne sunulan bir rapor, geçen yıl küresel çapta 57,5 milyar dolarlık silah anlaşması gerçekleştiğini, bunun da 2008 ile kıyaslandığında yüzde 8,5'lik bir düşüşe denk geldiğini gözler önüne seriyor. Yetkililer, 2009'da silah ticaretinde ciddi bir kayıp yaşandığını belirtiyor. ABD, 2008 yılında ise küresel silah piyasasında rakipleri güç kaybederken satışlarını artırmayı başarmıştı. ABD, geçen yıl toplam 22,6 milyar dolarlık silah satış anlaşması imzaladı, bu da küresel piyasanın yüzde 39'una denk geliyor. ABD, 2008 yılında ise 38,1 milyar dolarlık silah anlaşması imzalamıştı. Geçen yıl toplam 10,4 milyar dolarlık anlaşma imzalayan Rusya, ABD'den sonra en fazla silah satan ikinci ülke oldu. Rusya'yı, 7,4 milyar dolarla Fransa takip ederken Almanya, İtalya, Çin ve İngiltere, silah pazarındaki diğer lider ülkeler arasında yer aldı.