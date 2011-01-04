-SUUDİ ARABİSTAN "MOSSAD CASUSU" AKBABABAYI ALIKOYDU TEL AVİV (A.A) - 04.01.2011 - Ayağında "Tel Aviv Üniversitesi" yazılı bir bant ve izlenmesini kolaylaştıracak verici bulunan bir akbaba, "MOSSAD casusu" olabileceği şüphesiyle Suudi Arabistan'da yakalandı. İsrailli bilimadamları, kuşun ayağındaki cihazın, akbabanın hangi yükseklik ve hızda uçtuğunu ölçmeye yaradığını belirtirken, kuşun "MOSSAD casusu" şüphesi, Mısır'da Şarm El Şeyh sahillerinde kısa süre önce görülen köpekbalığı saldırılarının arkasında İsrail'in bulunduğu iddialarına benzetildi ve "hayal ürünü" olarak nitelendirildi. İsrail'in Maariv gazetesi, "Bu olayın, MOSSAD'ın elinin her yere uzanabileceği endişesiyle birlikte, Arap ülkelerindeki güvenlik güçlerinin hayalgücünün genişliğini de kanıtladığını" yazdı. Kuşların, bilimsel araştırmalar amacıyla kodlandığı ve takibi kolaylaştırmak üzere, ayaklarına takılan bir vericiyle izlendiği belirtiliyor. Ajanlıkla suçlanan ve bilimadamlarının "R65" kodunu verdiği akbabanın, Suudi Arabistan'da Hayel yerleşim yerinde, bir şeyhin evinin yakınında yakalandığı, kuşun ayağında, İngilizce olarak "Tel Aviv Üniversitesi" yazısını ve vericiyi görenlerin, hemen güvenlik güçlerine haber verdiği kaydedildi. Arap internet sitelerinde konu "bomba gibi patlayınca", İsrail'de Doğa ve Parklar İdaresi'nde çalışan bir Arap görevli, akbabanın başına gelenleri okuyarak üstlerine bildirdi. -VERİCİYİ DOKTORA ÖĞRENCİSİ TAKMIŞ- Akbabaya GPS vericisini takan Kudüs'ün İbrani Üniversitesi'nden doktora öğrencisi B. Spiegel, cihazın, kuşun hangi yükseklikte, hangi hızda uçtuğunu ölçen bir cihaz olduğunu belirtti ve bu verilerin, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya akbabaların hareketlerini daha iyi anlamaya yaradığını kaydetti. Spiegel, "Bu zavallı akbaba, ayağında Tel Aviv Üniversitesi yazmasının acısını çekiyor. Bu üzüntü verici bir durum. Bunun ötesinde, bu akbabanın Ürdün ya da Türkiye'den olması, hayatının sadece bir bölümünü İsrail'de geçirmesi de mümkün. Umarız serbest bırakırlar. Çünkü orada zavallı bir durumda" dedi. Akbabanın İsrail'de ilk kez 2008 eylül ayında tespit edildiği ve o zaman yaşının 6 olarak belirlendiği ifade edildi. Kuşun, ayağına bant takılmadan önce veteriner kontrolünden de geçirildiği, birkaç kez İsrail'e gelen akbabanın ülkede en son geçen ekim ayında görüldüğü de belirtildi. İsrail Doğa ve Parklar İdaresi'nden Ohad Hatzofe de, Suudi basınında bu haberlerin yer almasından bu yana, Suudi Arabistan dahil birçok farklı ülkedeki meslekdaşlarından onlarca e-posta aldığını söyledi. Meslekdaşlarına, "esir akbabanın" salıverilmesi için başvurularda bulunduğunu belirten Hatzofe, Ortadoğu'da araştırmalar yapan bir örgütten de yardım istediğini ancak henüz cevap gelmediğini kaydetti. Hatzofe, "Konu, büyük dikkat çekiyor. Suudi yetkililer bu iddiaların doğru olmadığını anlasınlar. En önemli konu bu" dedi. Araştırmacılar, son yıllarda İsrail'de görülen akbabalardan 7'sine bu tür verici ve bant takıldığını belirtirken, bunlardan 4'ünden artık sinyal alınamadığını ve ölmüş kabul edildiklerini de kaydetti. "R65" ile birlikte aynı şekilde işaretlenen bir diğer akbabanın da hayatta olduğu, kışı Sudan'da geçirdikten sonra halen Suudi Arabistan üzerinde dolaştığı da ifade ediliyor.