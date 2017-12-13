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Dünya

Suudi Arabistan Yemen'i vurdu: 51 ölü, 80 yaralı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona ait savaş uçakları Yemen'in başkenti San'a'da bulunan Yemen askeri polis genel merkezini vurdu

13 Aralık 2017 16:29

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona ait savaş uçakları Yemen\'in başkenti San\'a\'da bulunan Yemen askeri polis genel merkezini vurdu.
Yemen\'e ait al Masirah\'da çıkan habere göre, Suudi Arabistan koalisyonuna ait olan savaş uçakları, bugün Yemen\'in başkent San\'a dahil olmak üzere, ülkenin üç kentine saldırdı düzenledi. Başkent San\'a\'da bulunan askeri polis genel merkezinin toplam yedi kez bombalandığı ve saldırı sonucu 39 mahkumun hayatını kaybettiği söylendi.
Başkentin kuzeybatısında bulunan Sahar Bölgesi\'ni de bombalayan savaş uçakları, dört sivili yaralarken, saldırının ardından yaralılardan birinin öldüğü söylendi. Yerel medyaya göre savaş uçaklarının daha sonra Maqbanah Bölgesi\'ndeki bir sivil aracını bombaladığı ve saldırı sonucu 11 kişinin öldüğü belirtildi.

 

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