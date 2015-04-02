Suudi Arabistan Yemen'deki ilk kaybını verdi

Yemen'de devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı askerlerin destek verdiği Şii Husilerin ilerleyişini durdurmak için düzenlenen opersyonun liderliğini yürüten Suudi Arabistan ilk kaybını verdi.

AFP'nin haberine göre, operasyonun yedinci gününde Yemen sınırında bir Suudi asker hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Suudi İçişleri'nden yapılan açıklamada, Yemen sınırında kontrol noktasında görev yapan muhafızlara dağlık bölgeden ateş açıldığı belirtildi.

Sınır bölgesi Asir'de ölen askerinin adının Salman Ali Yahya el Maliki olduğu açıklandı.