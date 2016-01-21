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Dünya

Suudi Arabistan Yemen'de 8 bin 278 kişiyi öldürdü

Yemenli Sivil Derneği, Yemen raporunu yayınladı

21 Ocak 2016 18:55

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyona ait savaş uçaklarının Yemen’de düzenlediği bombardımanlarda, saldırıların başladığı Mart’tan bu yana 8 bin 278 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Yemenli Sivil Derneği'nin yayınladığı raporda ölenlerin 2 bin 236’sının çocuk olduğunu, 16 bin 15’inin de yaralandığını açıkladı.

Press Tv’de yer alan habere göre, Mart’tan bu yana ülkedeki yıkım şu şekilde:

-Yaklaşık 345 bin 722 ev

-39 üniversite

-262 hastane

-16 medya ofisi

-615 camii

-810 okul ve eğitim merkezi

-4 bin okulun kapandı

-1113 hükümet binası

-191 fabrika

-59 miras bölgesi

-41 stadyum

-124 tavuk çiftliği

-547 gıda dükkanı

-421 yakıt tankeri

-530 köprü ve yol

-163 su tankeri

-140 elektrik santrali

-167 telekomünikasyon tesisi

-14 havalimanı

-10 iskele

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