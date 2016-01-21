Suudi Arabistan Yemen'de 8 bin 278 kişiyi öldürdü

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyona ait savaş uçaklarının Yemen’de düzenlediği bombardımanlarda, saldırıların başladığı Mart’tan bu yana 8 bin 278 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
Yemenli Sivil Derneği'nin yayınladığı raporda ölenlerin 2 bin 236’sının çocuk olduğunu, 16 bin 15’inin de yaralandığını açıkladı.
Press Tv’de yer alan habere göre, Mart’tan bu yana ülkedeki yıkım şu şekilde:
-Yaklaşık 345 bin 722 ev
-39 üniversite
-262 hastane
-16 medya ofisi
-615 camii
-810 okul ve eğitim merkezi
-4 bin okulun kapandı
-1113 hükümet binası
-191 fabrika
-59 miras bölgesi
-41 stadyum
-124 tavuk çiftliği
-547 gıda dükkanı
-421 yakıt tankeri
-530 köprü ve yol
-163 su tankeri
-140 elektrik santrali
-167 telekomünikasyon tesisi
-14 havalimanı
-10 iskele