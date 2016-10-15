Suudi Arabistan, Yemen'de 140 kişiyi 'yanlışlıkla' öldürmüş!

Yemen'in başkenti Sana'da 8 Ekim'de 140 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı hava saldırısının "yanlışlıkla" düzenlendiği açıklandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları cenaze töreni düzenlenen bir binayı bombalamıştı.

Saldırı sonrasında koalisyon adına başlatılan soruşturmada, hava operasyonunun "koalisyonun angajman kurallarına aykırı olarak ve yanlış istihbarat temel alınarak" düzenlendiği belirtildi.

Saldırı uluslararası alanda tepkiye neden olmuştu.

14 ülkenin temsilcilerinin katıldığı soruşturma heyeti, koalisyon uçaklarına salonda Husi liderlerin olduğu bilgisinin verildiği belirtildi.

Yemen'de iktidarı ele geçiren Husilere karşı oluşturulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, daha önce de pek çok kez sivillerin öldürüldüğü hava saldırıları düzenlemişti. Son saldırıdan önce BM tarafından hazırlanan bir raporda, geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana Suudilerin düzenlediği saldırılarda 3 bin 799 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.