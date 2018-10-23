Suudi Arabistan yatırım konferansında 25'ten fazla anlaşma imzaladı

"Çöldeki Davos" olarak adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı", gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından alınan geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı. Suudi Arabistan, yatırım konferansında petrokimyadan metallere 25'in üzerinde anlamaya imza attı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrasında birçok katılımcı konferansa katılmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, Fransız petrol şirketi Total SA, ve petrol hizmetleri sağlayıcısı Halliburton Co. ve Hyundai Heavy Industries Co. ile yapılanlar da dahil olmak üzere 15 anlaşmaya imza attı.

Toplamda 50 milyar doları aşan anlaşmaların bazıları daha önceden açıklanmıştı. Bazıları ise yeni girişimler olurken, bazı mevcut anlaşmalar ise genişletildi.