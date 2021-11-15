Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ilk kâr amacı gütmeyen şehir projesini tanıttı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "dünyanın ilk kâr amacı gütmeyen şehrinin" projesini duyurdu.

Asume Tech'de yer alan habere göre,Veliaht Prens dün projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünyanın kâr amacı gütmeyen ilk şehri, MİSK Vakfı’nın yeniliği ve girişimciliği desteklemesinin yanı sıra gençlere sağlayacağı imkanlar ve eğitim programları aracılığıyla geleceğin liderlerini nitelendirme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak. Aynı zamanda şehrin faaliyetlerinden faydalananlara cazip bir ortam yaratılmasına katkı sağlayacak bir dizi hizmeti de içerecek” dedi.

Selman, şehir projesi kapsamında çok sayıda akademi, okul, konferans merkezi, bilim müzesi ve İnovasyon Merkezi kurulacağını söyledi. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra sanat galerisi, performans sanatları merkezi, oyun alanı, mutfak sanatları enstitüsü gibi girişimlerin olacağı da belirtildi.

‘Prens Muhammed bin Selman Şehri’, Veliaht Prens tarafından bağışlanan bir arazi üzerinde, yaklaşık 3.4 kilometrekarelik bir alanda yer alıyor.