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BBC Türkçe

Suudi Arabistan Veliahdı: Tüm dinlere açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız

Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Salman, ülkesinde "ılımlı İslamın" hakim olması için çalıştığını açıkladı: "Eskiden olduğumuz yere geri döneceğiz, dünyaya ve tüm dinlere açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız."

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Salman, ülkesinde "ılımlı İslamın" hakim olması için çalıştığını açıkladı:

Salman, "Eskiden olduğumuz yere geri döneceğiz, dünyaya ve tüm dinlere açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız. Çok yakında radikalizmi bitireceğiz" dedi.

Başkent Riyad'daki bir yatırım etkinliğinde konuşan Salman, 1979'dan sonra ülkenin durumunun değiştiğini fakat yetkililerin yakın gelecekte dini radikalizmi saf dışı bırakmayı planladığını söyledi.

Veliaht, "Suudi Arabistan önümüzdeki 30 yılı yıkıcı fikirlerle uğraşmakla geçirmeyecek" dedi.

Analistler Prens Salman'ın, kadınların araba kullanmasına izin verilmesi de dahil olmak üzere ülkedeki pek çok reformun arkasındaki itici güç olduğunu düşünüyor.

Reuters haber ajansına göre Salman, ülkede yasak olan sinemaların tekrar açılabileceğini işaretini de vermişti.

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