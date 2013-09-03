Suudi Arabistan ve Rusya gizlice görüştü mü?

Suudi Arabistan, Suriye’den desteğini çekmesi karşılığında Rusya’ya petrol ve gaz anlaşması ile 2014 Olimpiyatları’nın güvenliğini teklif etti mi?

Daily Telegraph gazetesi, Rusya Devlet Başkanı’nın ve Suudi Prens’in basına sızan görüşmesini yayınladı.

İngiliz Telegraph gazetesi, kısa bir süre önce edindiği bilgiye dayanarak Suudi Arabistan’ın Suriye’yi “teslim etmesi” karşılığında Rusya’ya kârlı petrol ve silah satışı anlaşmaları teklifi ettiğini öne süren bir makale yayınladı. Makalede yer alan iddiaları Rusya Analiz sitesi türkçeleştirdi.

Suudi Arabistan gizli bir şekilde Rusya’ya Suriye’deki Beşşar Esad rejiminden desteğini çekmesi halinde küresel petrol pazarının kontrolü ve Rus gaz anlaşmalarının güvencesi konusunda geniş çaplı bir anlaşma teklif etti. Tüm bu olaylar ABD, İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Suriye’ye füze atışlarına hazırlandığı Yakın Doğu’daki gerilimin yükseldiği sırada gün yüzüne çıktı. İran ise karşılık vermekle tehdit ediyor.

Stratejik hareketler ham Brent petrol varil fiyatının beş aylık dönemde zirveye ulaşarak 112$’a çıkmasına neden oldu. Petroleum Review editörü Chris Skrebowski “Petrol fiyatlarının ciddi bir şekilde artmasından etkilenmeyen tek biz varız. Pazar, insanların düşündüğünden çok daha yoğun.” açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Prensi Bandar Bin Sultan arasında kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmenin basına sızması iki tarafın gerçek politikasını gün yüzüne çıkardı.

Söylentilere göre, Suudi Arabistan İstihbarat Kurumu Başkanı Prens Bandar Suriye’deki çıkmazdan kurtulmak için cazip teklifler ve tehditler karışımıyla Kremlin’in karşısına çıktı. Putin’le dört saat süren görüşmesinde “Petrol konusunda Rusya ve Suudi Arabistan’ın nasıl bir işbirliği stratejisi yapabileceğine bir bakalım. Hedefimiz küresel petrol pazarında fiyat istikrarını sağlayan üretim miktarı ve fiyat konusunda anlaşmaya varmaktır.” dedi. Görüşme dört hafta önce Putin’in Moskova yakınlarındaki evinde gerçekleşti.

Prens, ABD’nin de desteğini alarak “Rusya’nın, İsrail’den Kıbrıs’a kadar Akdeniz Bölgesi’ndeki gaz ve petrole olan büyük ilgisini anlıyoruz. Ve Avrupa’daki Rus petrol boru hattının öneminin de bilincindeyiz. Bu konuda rekabet peşinde değiliz. Bu alanda işbirliği yapabiliriz.” dedi.

Görüşmelerde, birlikte günde 40 milyon varilden fazla petrol üreten OPEC ve Rusya arasında işbirliği teklifinden de bahsedildi. OPEC ve Rusya’nın ürettiği petrol dünya pazarının %45’ini oluşturuyor. Böyle bir işbirliği stratejik havayı değiştirebilecek güçte.

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