Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah, Suudi Arabistan'ın bu akşamdan itibaren Katar’a kara ve deniz sınırı ile hava sahasını yeniden açacağını duyurdu.

Suudi Arabistan ve Katar sınırların yeniden açılması için anlaşmaya vardı. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu akşamdan itibaren Katar’a olan kara ve deniz sınırı ile hava sahasını yeniden açacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Al-Sabah, Suudi Arabistan'ın Körfez krizini sona erdirmek için Katar'a uyguladığı ambargoyu da kaldıracağını belirtti.

Suudi Arabistan, üç yıl önce “terörizmi” desteklediği iddiaları ile Katar’a olan sınırlarını kapatmış ve abluka altına almıştı. Katar, ise Suudi Arabistan’ın iddialarını sürekli olarak reddetmişti.

Katar Emiri El Sani yarın Suudi Arabistan'a gidiyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'a gidiyor.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El Sabah'ın Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hava, kara ve deniz sınırlarının bu akşamdan itibaren açılacağını duyurmasının ardından Katar Emirlik Divanı'ndan 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesi ile ilgili açıklama yapıldı. Divan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin yarın Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde düzenlenecek olan KİK zirvesine katılmak üzere Katar heyetine başkanlık edeceğini belirtti. KİK zirvesinde 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise yaptığı açıklamada, “Körfez Arap Devletleri İşbirliği Konseyi zirvesi, sınıfı birleştiren, iyilik ve refah yolunu güçlendiren, birleşme ve dayanışma özlemleri için kapsayıcı bir zirve olacak" dedi.