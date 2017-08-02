Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Katar'a çağrı

Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde kentinde gerçekleşen görüşmesinde, Katar'dan, izlediği politikayı düzeltmesi ve kendisine yaptırım uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in sunduğu talepler listesini yerine getirmesi istenildi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, görüşmede, Kral Al Halife, ülkesinin, güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla tehlikeler ve dış müdahalelerle mücadelede her zaman Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Söz konusu 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in dışişleri bakanları, Katar ile ilişkilerde atılacak adımları görüşmek üzere ikinci toplantılarını pazar günü Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirmişti.

Manama'daki toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife tarafından okunan ortak bildiride, "Dört ülke, teröre desteğini ve finansmanını, nefret ve kışkırtıcı söylemini, diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesini durduracağına ve bölgeyle dünyanın barışı ve istikrarını teminat altına alan 13 adil maddeyi yerine getireceğine dair samimi ve yapıcı şekilde beyanda bulunması şartıyla Katar ile diyalogu başlatmaya hazır." ifadesi kullanılmıştı.