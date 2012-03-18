Suudi Arabistan, Ürdün üzerinden Suriyeli muhalifleri silahlandıracak

T24 - Dün Şam’ın kalbine düzenlenen bombalı iki saldırıda 27 kişi hayatını kaybederken, Esad’ın etrafındaki çember daralıyor. Türkiye’nin “tampon bölge” çıkışından bir gün sonra Suudi Arabistan’ın Suriyeli muhalifleri Ürdün üzerinden silahlandırdığı açıklandı. Irak ise “İran’ın Suriye yönetimine silah göndermesine izin vermeyeceğiz” dedi.

BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan bir yıldır devam eden Suriye krizinde diplomatik çözüm için umudunu korusa da, askeri tırmanış sürüyor. Paris merkezli uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan “üst düzey bir Arap diplomat,” Suudi Arabistan’ın Suriyeli muhalifleri silahlandırmaya başladığını söyledi. Suriye yönetimi bir süredir bu yönde bir iddiayı savunuyordu. Diplomat, “Suudi askeri ekipmanı Ürdün üstünden Özgür Suriye Ordusu’na gidiyor. Bu, Suriye’deki katliamları durdurmak için bir Suudi girişimi” dedi. Operasyonun ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud el Faysal, 4 Mart’ta yaptığı açıklamada, Suriye muhalefetinin “silahlanma hakkı olduğunu” belirtmişti. Ürdün ise iddiaları reddetti.



‘İstanbul konseyine’ terör suçlaması



Dün başkent Şam’da meydana gelen iki bombalı saldırıda en az 27 kişi ölürken, Suriye devlet televizyonuna konuşan bir bölge sakini, “Suudi Arabistan bize terörist gönderiyor. Bunlar İstanbul konseyinin (Suriye Ulusal Konseyi) dostları” diye konuştu. Suudi Arabistan ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri, Suriye’deki büyükelçiliklerini üç gün önce kapatmışlardı. Başbakan Tayyip Erdoğan da önceki gün Türkiye’nin büyükelçisini çekebileceğini, “tampon bölge” planının değerlendirildiğini belirtmişti.



ABD baskı yaptı, Irak Şam’ı bıraktı



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bir kötü haber de Irak’tan geldi. Suriye yönetimi ile bölgedeki bir numaralı müttefiki İran arasında stratejik bir konumda yer alan ve bugüne dek Şam yanlısı bir tavır takınan Irak, beklenmedik bir açıklama yaptı. Irak hükümet sözcüsü Ali el Debbağ “Irak, Suriye’ye herhangi silah sevkiyatı için hava sahasının ve topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek. Tahran’daki büyükelçimiz eliyle bunu İranlı yetkililere ilettik” dedi. ABD önceki gün Suriye’ye yönelik silah ambargosunun delinmesine daha fazla izin vermemesi konusunda Irak’ı uyarmıştı.



Şam’ın kalbine ikiz saldırı



Şam’da dün bombalı araçlarla düzenlenen iki saldırıda çoğu sivil en az 27 kişi öldü, 97 kişi yaralandı. Vasala semtindeki patlamaların hava kuvvetleri istihbaratına ve polise ait iki ayrı bina önünde gerçekleştiği belirtildi. Saldırıyı üstlenen olmadı. Suriye ordusunun dün düzenlediği operasyonlarda 40’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği öne sürülürken, daha çok rejime destek veren aşiretlerin yaşadığı Rakka’da da ordudan kopmaların yaşandığı bildirildi. Suriye’nin kuzeyinde, Fırat kıyısında bulunan Rakka’daki bazı askeri birliklerin birbiriyle çatıştığı, 14 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.



Ankara, ‘tampon bölge’yi tartışıyor



Suriye’den Türkiye’ye sığınan general sayısı 9’a çıkarken Başbakan Erdoğan’ın da dile getirdiği, tampon bölge senaryosunun hükümet ile Genelkurmay arasındaki görüşmelerde değerlendirildiği öğrenildi. Suriye’de toplu ölüm ile kitlesel göç olması halinde nasıl bir müdahalede bulunulacağıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin ve Batı’nın alınmış bir kararının olmadığına dikkat çeken kaynaklar, şunları söyledi:

“Türkiye’nin tek taraflı olarak Suriye sınırları içinde bir tampon bölge oluşturması söz konusu olabilir. Tampon bölge, geçişlerin yoğun olduğu yerde blok halinde inişle (Suriye içine giriş) oluşturulabilir. Bu iniş, elbette makul bir alanda olur. Ancak tüm bunlar şimdilik senaryodur. Gelişmelere göre herşey değişebilir.”