Suudi Arabistan, umre ziyaretleri için "Koronavirüs bağışıklığı" şartı getirdi

Suudi Arabistan yetkilileri, Ramazan ayından itibaren umreye gidecek kişilerin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı bağışıklığı olması şartı getirileceğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, umreye gidecek kişiler için getirilen "Koronavirüs bağışıklığı" şartının üç durumu kapsadığını söyledi. Bu durumlar, Koronavirüs aşısının iki dozunu birden olmak, umreden en az 14 gün önce ilk dozu olmak, Koronavirüs geçirip iyileşmek olarak belirlendi.

Ramazan ayından itibaren bu şartlardan birini karşılayan kişilerin umreye ve Mescidi Haram'daki ibadetlere katılabileceği belirtildi.

Bakanlık, yeni kuralların ne zamana kadar süreceğini açıklamadı. Bağışıklık kuralının hac ibadeti için de istenip istenmeyeceği bilinmiyor.

Suudi Arabistan'da 393 binden fazla Koronavirüs vakası kaydedildi ve 6 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, 5 milyondan fazla kişiye Koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.