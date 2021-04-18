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Dünya

Suudi Arabistan, tüm uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor

18 Nisan 2021 18:00

Suudi Arabistan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında askıya aldığı tüm uluslararası uçuşların 17 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. 

Suudi Arabistan, Mart 2020'de COVID-19 önlemleri kapsamında uluslararası uçuşları iptal etmiş, Eylül 2020'de 25 ülke ile karşılıklı uçuşların başladığı duyurulmuştu.

 
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