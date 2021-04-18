Suudi Arabistan, tüm uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>Suudi Arabistan</strong>, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında askıya aldığı tüm uluslararası uçuşların 17 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. </p>\n<div class="content-text">\n<p>Suudi Arabistan, Mart 2020'de COVID-19 önlemleri kapsamında uluslararası uçuşları iptal etmiş, Eylül 2020'de 25 ülke ile karşılıklı uçuşların başladığı duyurulmuştu.</p>\n</div>\n<div id="adpro-10" class="adpro desktop-ad text-center " data-page="346" data-region="1648" data-category="5fa6ea2f1913fb1ae0497ab7" data-loaded="true">\n<div>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x80pb3l?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> </iframe></div>\n</div>\n</div>\n<div class="title"> </div>\n</body>\n</html>