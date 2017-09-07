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Dünya

Suudi Arabistan, Trump'a kaplan kürkünden kaftan hediye etti

Trump, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı

07 Eylül 2017 16:03

ABD Başkanı Donald Trump'a mayıstaki Suudi Arabistan ziyareti sırasında, 83 parça hediye verildiği açıklandı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Daily Beast adlı internet sitesinin Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuru üzerine, bu ziyarette Trump'a verilen hediyelerin dökümünü yayımladı.

Hediyeler arasında, kaplan ve çita kürkünden kaftanların yanı sıra, kılıç, sedef kakma kılıflı bir gümüş hançerle tabanca kabzası ve mermilikler de var.

"Bu insanlar kadınları öldürüyor"

Trump seçim kampanyası sırasında rakibi Hillary Clinton'ın Suudi Arabistan'dan bağış kabul etmesine tepki göstererek, "Bunlar kadınları öldüren, kadınlara korkunç şekilde davranan insanlar" demişti.

Donald Trump ayrıca Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini eleştirmişti. Trump başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini mayısta Suudi Arabistan'a yaptı. Bu ziyaret sırasında ABD ile Suudi Arabistan 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı.

ABD'nin bu alandaki en büyük müşterisi Suudi Arabistan'a 10 yılda 350 milyar dolarlık silah satacağı belirtiliyor.

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