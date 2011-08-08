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Dünya

SUUDİ ARABİSTAN SURİYE'Yİ UYARDI CİDDE (A.A)

08 Ağustos 2011 10:24

-SUUDİ ARABİSTAN SURİYE'Yİ UYARDI CİDDE (A.A) - 08.08.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Suriye'de kan akıtılmasına son verilmesini talep ederek, bu ülkedeki büyükelçilerini geri çağırdıklarını açıkladı.  Kral Abdullah, El Arabiye TV tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında, "Suriye'deki gelişmeler Suudi Arabistan tarafından kabul edilemez" diyerek, Suriye yönetiminin protestoculara karşı orantısız güç kullandığını ifade etti.  Açıklamada, "Suriye, çok geç olmadan geniş düşünmeli ve sadece sözle değil, pratikte de reformları başlatmalı ve uygulamalı" denildi. Kral Abdullah açıklamasında, ''Suriye'nin ya aklın yolunu seçeceğini, ya da kargaşa ve kayıpların derinliklerine sürükleneceği'' uyarısını da kaydetti. 

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